Mit digitalen Technologien können Mitarbeitende an fast jedem Ort arbeiten und ihren Arbeitstag selbst einteilen. Das gibt ihnen die Freiheit, den Arbeitsstil zu wählen, der am besten zu ihrem beruflichen und privaten Leben passt.

Doch mobile Mitarbeitende entwickeln viele eigene Ideen und Wünsche und flexibles Arbeiten beinhaltet unendlich viele Facetten. Wie gehen Unternehmen damit um? Ein möglicher Weg: Setzen Sie Zeichen, dass Sie diese Wünsche ernst nehmen, und geben Sie unerwartete Anreize. Wie wäre es etwa mit einem Tiny-House als Heimarbeitsplatz in Wohnungsnähe?

3 Szenarien, die Sie so – oder so ähnlich – auch in Ihrem Unternehmen etablieren können

Szenario 1: Mobile-Office im Hotel

Bieten Sie Mitarbeitenden an, zwischendurch im Hotelzimmer einzuchecken. City-Hotels haben dafür Tagesmieten im Angebot. Fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, ist konzentriertes Arbeiten in einer cleanen Hotelumgebung eine Alternative. Schreibtisch und schnelles WLAN sind vorhanden, Getränke werden aufs Zimmer geliefert – und niemand stört. Übrigens: Auch Urlaubsresorts bieten Home-Office-Tarife an.

Szenario 2: Office-to-go auf vier Rädern

Stellen Sie Mitarbeitenden als Arbeitsraum ausgestattete Camper-Vans zur Verfügung. Die Fahrzeuge bieten Ruhe und Platz. Im Firmenbestand oder gemietet stehen die auf Office-Belange ausgerichteten Fahrzeuge für Dienstreisen oder Workations, den erweiterten Urlaub mit Arbeitsphasen bereit. Das sind optimale Bedingungen für inspirierendes Arbeiten mit Blick ins Grüne oder aufs Meer.

Szenario 3: Home-Office für Wiedereinsteiger

Fachkräfte im Ruhestand oder Mitarbeitende im Übergang von der Elternzeit lassen sich via Home-Office leicht einbinden. Sie sind motiviert und kennen die Betriebsabläufe, möchten oder können aber nicht in Vollzeit einsteigen. Der digitale Arbeitsplatz schafft Anreiz, etwa zehn oder 15 Stunden pro Woche mitzuarbeiten.

Kulturwandel statt Zukunftsangst

Das sind drei Beispiele, mit denen Sie zeigen, dass Sie verschiedene Arbeitsformen in ihrer Unternehmenskultur verankern wollen. Solche Signale sind Leuchttürme in den unsicheren Zeiten, die gerade herrschen. Denn wer weiß heute schon, wie der Arbeitsplatz der Zukunft konkret aussehen wird? Gesichert ist, dass Mitarbeitende eine höchst individuelle Einstellung zum Arbeitsraum haben. Das spiegelt sich in vielfältigen Arbeitsplatzkonstellationen wider und entsprechend flexibel sollten Unternehmen ihr Instrumentarium gestalten. Die Aufgabe besteht darin, sich auf diese Unsicherheit einzustellen.