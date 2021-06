Microsoft Power Platform - Low-Code mit KI-Anschluss

Die Microsoft Power Platform wurde für alle Nutzer geschaffen- vom Citizen Developer bis zum erfahrenen Entwickler. Sie kombiniert die Low-Code-Anwendungsentwicklung mit Workflow-Automatisierung, KI und Datenanalyse.

Zudem bietet die Plattform eine native Integration in das sichere und hyperskalierende Cloud-Ökosystem von Microsoft Azure, das mit über 100 Rechenzentren und einer Verfügbarkeit von 99,9 Prozent eine sehr hohe Zuverlässigkeit bietet. Damit stehen alle vorgefertigten KI-Services und Bot-Lösungen aus Azure bereit - ein Zugang zu enormen Entwicklungsmöglichkeiten. Durch die Integration des AI Builder in die Low-Code-Plattform lassen sich auch KI-basierte Innovationen entwickeln, ohne in lange Vorarbeiten und Tests investieren zu müssen.

Dies alles verschlankt die Entwicklungsprozesse und verbessert den ROI bei der Erstellung von Business-Applikationen. Laut Microsoft können Projekte über die Power Platform wesentlich schneller abgeschlossen werden als bei traditioneller Herangehensweise. Die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung einer App mit Power Platform liegen um 70 Prozent unter denen herkömmlicher Codierungsmethoden.

Vorsicht Schatten-IT - wie Sie Wildwuchs verhindern

Ein wichtiger Aspekt bei der Einführung von Low-Code-Plattformen ist das Thema Governance. Wenn Fachabteilungen ohne übergreifende Steuerung Apps erstellen, besteht die Gefahr von Schatten-IT und Compliance-Verstößen.

Es empfiehlt sich daher, ein Center of Excellence (CoE) einzurichten, das die Nutzung der Werkzeuge steuert und Citizen Developer bei ihrer Arbeit unterstützt. Ein solches CoE kann darüber hinaus die Verbindung zwischen den Fachabteilungen sowie zwischen Citizen Developer und professionellen Entwicklern herstellen und so Silos aufbrechen. Über seine Consulting-Services und spezialisierte Partner bietet Microsoft Starterpakete, die es Unternehmen erleichtern, ein CoE aufzubauen und eine Low-Code-/No-Code-Strategie zu entwickeln.

