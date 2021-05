Die rasante Weiterentwicklung der Cloud-Technologien hält die IT-Teams in Atem. Ob Entwickler, Administratoren oder Lösungsarchitekten: In vielen Jobs muss das Cloud-Wissen permanent ausgebaut werden, um am Ball zu bleiben.

"Nie war mehr Cloud als heute" lautet etwa das Ergebnis einer IDC-Studie zu Cloud Computing. Demnach befindet sich fast die Hälfte der Unternehmen in Deutschland in einer fortgeschrittenen Phase der Cloud-Nutzung - und die Evolution geht weiter. Die Cloud gilt als zentraler Baustein der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, da sie eine schnelle und agile Anpassung der IT-Infrastruktur erlaubt. Nach Gartner zählen Hybrid und Multi Clouds, Cloud Native, Edge Computing und KI-Sicherheit zu den wichtigsten Themen.

Die alten IT-Monolithen haben ausgedient

Die IT-Teams konfrontiert der Cloud-Boom mit ständig neuen Lösungen und Technologien. Ein großer Trend geht dahin, die klassischen Monolithen durch Microservices zu ersetzen, die - in Containern organisiert - von Anfang an in einer Cloud-Umgebung laufen. Im Fokus steht der agile DevOps-Ansatz, bei dem in kurzen Abständen entwickelt, getestet, verifiziert und bei Bedarf korrigiert werden muss - in kleinen Teams und in enger Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und IT-Operations.

Zugleich stellen die Multi-Cloud-Umgebungen erhöhte Ansprüche an die Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit des Systembetriebs. Die Lösungsarchitekten sind gefordert, Baupläne für immer komplexere Cloud-Umgebungen zu erstellen, um die Anwendungen bestmöglich vor Ausfallrisiken zu schützen. Da die Cloud-Anwendungen immer öfter ins Visier von Hackern geraten, müssen Security Engineers permanent an der Verbesserung der Cyberabwehr feilen.

Cloud-Wissen spielerisch und in kleinen Portionen erwerben

Diese wachsenden Anforderungen an die Cloud-Kompetenzen adressiert Microsoft Learn mit der kostenlosen und virtuellen "Cloud Skills Challenge". Im Lernangebot sind jeden Monat sechs neue Lernpfade rund um die Arbeit mit den Services der Cloud-Plattform Azure: von allgemeinem Grundlagenwissen für Einsteiger und Berufswechsler bis hin zu rollenbasiertem Spezial-Know-how, darunter Cloud Native, DevOps oder Künstliche Intelligenz.

Bei der "Cloud Skills Challenge" setzt Microsoft Learn auf einen spielerischen Wissenserwerb, wie Dennis Gassen, Product Marketing Manager bei Azure Developer Services, betont: "Jedes Lernmodul umfasst einen theoretischen und praktischen Teil mit Übungen in einer interaktiven Programmierumgebung. Am Ende wird der Lernfortschritt anhand von Fragen überprüft, um Punkte, Auszeichnungen und Level zu verdienen." Wann und wo sie lernen möchten, bestimmen die Teilnehmer selbst. Die geschätzte Dauer für die einzelnen Module ist zu Beginn angegeben.

Ein weiterer Vorteil: Jeder Lehrgang bereitet auf eine branchenweit anerkannte Microsoft-Zertifizierung vor, mit der sich die Inhaber für bestimmte technische Stellenangebote qualifizieren. Mit dem erfolgreichen Abschluss einer "Challenge" schafft ein Teilnehmer also eine wichtige Voraussetzung, um Microsoft-zertifiziert zu werden - und damit Marktwert und Karrierechancen zu steigern.