Zeit und Daten sind Geld

Eine seriöse Notfallplanung setzt allerdings voraus, dass nicht nur definiert wird, was zu tun ist, sondern auch, wie lange es dauern darf, bis bestimmte Dienste wieder verfügbar sind. Dazu müssen sich Unternehmen überlegen, was "Business Continuity" für sie bedeutet. In manchen Firmen verursacht eine Unterbrechung bestimmter Geschäftsprozess für wenige Minuten schon großen Schaden, andere können ihren Geschäftsbetrieb aus Sicht der Kunden auch dann noch durchgängig anbieten, wenn bestimmte Services für mehrere Stunden ausfallen.

Hierfür haben sich die Begriffe RTO (Recovery Time Objective) und Recovery Point Objective (RPO) etabliert. RTO beschreibt, wie lange eine Anwendung, ein System oder ein Prozess ausfallen darf, ohne dass ein signifikanter Schaden für das Unternehmen entsteht und wie lange es dauert, bis die Anwendung und deren Daten wird hergestellt sein müssen. RPO gibt dagegen die Menge an Daten an, die bei einem Schadensereignis verloren gehen darf. Sie hängt in der Regel davon ab, wie lange das letzte Backup zurück liegt, das für die Wiederherstellung herangezogen werden kann.

BCDR mit Microsoft Azure?

Cloud-Technologie ermöglicht schnelle Wiederherstellung und kurze Backup-Intervalle - und bietet damit die Möglichkeit, die entscheidenden Werte für RTO und RPO zu senken, weil Infrastruktur nicht mühsam beschafft, implementiert und betrieben werden muss, sondern bedarfsgerecht hinzugebucht werden kann. Speziell in Microsoft Azure kommt hinzu, dass viele weitere zentrale Aspekte von Business Continuity und Disaster Recovery mit abgedeckt sind. Zum Beispiel hilft Microsoft Azure Active Directory dabei, dass nach dem Notfall alle Berechtigungen und Zugriffsrechte wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen. Ein weiteres Beispiel ist Azure Migrate, ein kostenloses Tool für Unternehmen, um Server, Anwendungen und Abhängigkeiten zwischen Anwendungen zu identifizieren und zu analysieren. Sie verstehen so, welche Applikationen für ein Disaster Recovery bereit sind und bei welchen nachgebessert werden muss.

Eine Einführung in wichtige Aspekte bei der Planung von Business Continuity und Disaster Recovery sowie Empfehlungen zum Aufbau einer Strategie dafür bietet folgendes Whitepaper.

Sorgen Sie für mehr Resilienz