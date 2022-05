"Das CoE ist der Startpunkt, wenn es darum geht, Low-Code-Entwicklung im Unternehmen einzuführen", sagt Alexandra Laumann, Customer Success Manager bei Microsoft. "Es bietet eine Reihe sogenannter Starter Kits für die Governance von Citizen Development. Dazu gehören Best Practices zum Beispiel für das Onboarding der Citizen Developer in den Entwicklungsprozess oder um eine Developer Community zu gestalten und aufzubauen. Alles in allem viel wertvolle Unterstützung, um das Thema geordnet anzugehen."

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Was beim Center of Excellence im Vordergrund steht, ist eine Plattform zu schaffen, auf deren Basis das kreative Zusammenspiel zwischen den Software-Profis und den Citizen Developern stattfinden kann. "Citizen Development soll ein Teamsport sein", sagt Duc Nguyen, Subject Matter Expert for Business Applications bei Microsoft. "Während Citizen Developer sich auf den Use Case konzentrieren, liefert die IT das Framework, um die App zu erstellen, und achtet darauf, dass die Anwendungen alle Security- und Governance-Anforderungen erfüllen, dass es keine Doppelungen mit bereits existierenden Apps gibt, etc."

In der Praxis sieht dieser Prozess so aus, dass Fachbereiche ihren Use Case anmelden und die IT den Citizen Developern ihre Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebung bereitstellt. Dazu gehören auch die APIs und Datenkonnektoren, die notwendig sind, um die Anwendung zu betreiben. Außerdem achtet sie darauf, dass eine Anwendung alle Rahmenbedingungen hinsichtlich Compliance und Sicherheit einhält, bevor sie freigeschaltet wird.

Der Verdacht, dass es sich hierbei um ein Top-Down-Verhältnis handelt - die IT oben, die Fachbereiche unten - ist unberechtigt, bekräftigt Duc Nguyen. Vielmehr handle es sich um eine sinnvolle Aufteilung der jeweiligen Kompetenzen. "Die Fachbereiche kennen ihre eigenen Use Cases viel besser als die IT, aber die IT kennt all die Möglichkeiten, eine Lösung zu gestalten und Apps umzusetzen."

Auch die Vermutung, stringente Prozesse könnten Innovationen im Weg stehen, weist Laumann zurück: "Es gibt Kunden, die praktisch jeden Nutzer befähigen, mit den Power Apps zu arbeiten, ohne die IT hinzuziehen zu müssen. Das ist sicherlich der schnellere Weg zur Innovation, setzt aber voraus, dass im Vorfeld die Governance-Struktur über das CoE so aufgesetzt wurde, dass Wildwuchs und Sicherheitslücken verhindert werden. Auch muss im Vorfeld der Prozess festgelegt worden sein, wie IT und Fachbereiche zusammenarbeiten."

Fusion Development als perfektes Zusammenspiel

Diese gut abgestimmte, optimierte Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen läuft bei Microsoft unter dem Begriff Fusion Development. Das Center of Excellence unterstützt diese Kooperation nicht nur mit seinen Best Practices, sondern auch mit einer Reihe von Applikationen, welche die Innovationstätigkeit fördern sollen.

Der Innovation Backlog zum Beispiel ist eine Art Repository für innovative Use Cases, die über die Zeit zusammenkommen. Eine andere ist der App-Katalog, der alle Anwendungen und ihre Use Cases im Unternehmen listet. Das hilft einerseits, doppelte Arbeit zu vermeiden, andererseits weist es auf Apps hin, die lediglich etwas modifiziert werden müssen, um einen neuen Use Case abzubilden.

Auf Fusion-Development-Workshops haben Profi-Entwickler häufig ihr Aha-Erlebnis, berichtet Laumann. "Sobald sie ein vollständiges Bild von der Rollenaufteilung und vom gesamten Entwicklungsprozess haben, werden ihnen auch die Vorteile von Citizen Development für ihre Arbeit klar", sagt sie. Letztere bestehen mitunter darin, dass sie sich nun auf die tiefen technischen Projekte konzentrieren können, während sich Citizen Developer um einen Großteil des Bedarfs ihrer Fachbereiche kümmern.

Wollen Sie sich selbst ein Bild von Citizen Development und der Rolle des Center of Excellence machen, empfehlen wir Ihnen diese YouTube-Playlist mit Videos über effiziente Low-Code-Entwicklungen.

Entdecken Sie das Center of Excellence!