Wollen Unternehmen Daten nutzen, um weitsichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen, kommen sie oft zum gleichen Schluss: Eigentlich haben sie eine riesige Menge an Daten, aber sie liegen in völlig unterschiedlicher Form vor.

Da gibt es strukturierte Daten wie Transaktions- oder Stammdaten und IoT-Daten aus Maschinensensoren und Consumer-Geräten. Hinzu kommen sekündlich neue Daten in unstrukturierter Form - etwa aus E-Mails, Word-Dokumenten oder Social-Media-Kanälen.

Aus dieser Vielfalt konkretes Wissen zu generieren, ist so, als säße man vor einem riesigen Haufen von Legosteinen und müsste aus den Bausteinen, die unterschiedliche Größen, Formen und Farben haben, das Brandenburger Tor samt Quadriga erschaffen.

Das ist noch nicht alles. Die Legosteine befinden sich auch noch in vielen verschiedenen Kisten. Die Daten liegen auf Datei-Servern, in relationalen sowie NoSQL-Datenbanken, auf Cloud-Speichern, auf Hadoop-Systemen und an vielen weiteren Orten. In fast allen Unternehmen existiert ein Sammelsurium an Datensilos.

In dieser Situation analysieren viele Unternehmen ihre Daten und begründen eine Datenstrategie. Darin beschreiben sie, welche Geschäftsziele sie erreichen wollen, welche Erkenntnisse dazu nötig sind und welche Fachabteilungen mit an Bord müssen.

Aber welche Ziele auch erreicht werden sollen, es zeigt sich fast immer: Diese sind nur zu erreichen mit einer Plattform, die alle Daten, Systeme, Prozesse und beteiligten Personen zusammenführt. Gleichzeitig müssen gerade in Europa die datenschutzrechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Im November 2020 hat der bitkom noch festgestellt, dass bei mehr als jedem zweiten Unternehmen Datenprojekte scheitern, weil die datenschutzrechtlichen Anforderungen (DSGVO) zu komplex sind. Mit anderen Worten: Der Bauplan für das Brandenburger Tor steht, aber es fehlt die Fähigkeit, mit diesem richtig umzugehen.

Um all die verschiedenen Anforderungen, Technologien und Player zu orchestrieren, hat Microsoft eine Plattform-Strategie entwickelt, mit der Unternehmen iterativ eine Data Governance aufbauen und parallel schon erste Erkenntnisse aus ihren Daten nutzen können. Diese Strategie bildet das Fundament für einen modernen Data Estate.

Data-Services erfordern Zugang zu allen Quellen

Noch im Jahr 2019 sind laut Harvard Business Review 55 Prozent der Datenprojekte an Datensilos und unzureichendem Datenmanagement gescheitert. Das klassische Modell des Data Warehousing - sich vorher zu überlegen, wer wann später was analysieren möchte - wird den Anforderungen der Fachabteilungen heute kaum noch gerecht.

Dabei ist es entscheidend, dass man Datensilos aufbrechen und Datenquellen bei Bedarf flexibel hinzuziehen kann. Gleichzeitig muss es viel mehr Menschen in der Organisation möglich sein, Erkenntnisse aus Daten zu nutzen. Das gilt vor allem für Experten, die aus den verfügbaren Informationen eine neue Erkenntnis und damit einen Wettbewerbsvorteil ableiten können.

Als Basis für Auswertungen bietet Microsoft eine Reihe von Werkzeugen wie etwa Azure Purview, welche den Zugriff auf verschiedene Datenquellen - auch und insbesondere von Drittanbietern - im Unternehmen sicherstellen. Alle Anwendungen zur Auswertung von Daten wie Power BI oder Machine-Learning-Dienste lassen den Zugriff auf diese unterschiedlichen Datenquellen ebenfalls zu. "Diese Data Services formen eine Plattform - mit einer wichtigen Eigenschaft: Die Daten bleiben in ihren Silos und müssen nicht auf Vorrat kopiert werden. Dennoch stehen sie für Analyse-Aufgaben zur Verfügung", erläutert Patrick Schidler, Head of Azure Cloud Marketing bei Microsoft Deutschland.

Von großem Vorteil ist, dass alle involvierten Systeme eine einheitliche Sprache sprechen. Dafür sorgt unter anderem Microsofts Common Data Model. So arbeitet Microsoft - etwa im Rahmen der Open Data Initiative - mit Software-Anbietern wie SAP oder Adobe zusammen, um Datenmodelle zu vereinheitlichen. Das stellt sicher, dass in der Auswertung zum Beispiel unter dem Wert "Lieferant" das Gleiche verstanden wird - auch wenn die Daten aus Systemen verschiedener Hersteller stammen.