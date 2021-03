Wer in die Cloud geht, wird nicht automatisch innovativ

Daneben eröffnet die Cloud die Möglichkeit, neue Anwendungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT), Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz (KI) umzusetzen. SAP-Systeme lassen sich zum Beispiel um Funktionen für maschinelle Bildverarbeitung oder Spracherkennung erweitern. Gerade im SAP-Umfeld sind solche Möglichkeiten besonders interessant: Die Mehrzahl der KI-Lösungen in deutschen Unternehmen setzt auf SAP-Daten auf.

Aber allein der Umzug in die Cloud sorge noch nicht für Innovation, sagt Robert Müller, Head of Cloud Managed Services beim IT-Dienstleister Scheer. "Innovationen müssen in den Geschäftsprozessen stattfinden, von dort aus in die Software laufen und sich dann der IT-Infrastruktur angliedern."

Gemeinsame Roadmaps: SAP auf Microsoft Azure

Eine Cloud-Plattform, die sich für die Migration von SAP-Software eignet, ist Microsoft Azure. Beide IT-Anbieter kooperieren eng miteinander und entwickeln gemeinsame Roadmaps. Die Azure-Infrastruktur ist zudem von SAP zertifiziert. Auf seiner Plattform stellt Microsoft auch eine Reihe von Diensten bereit, um die innovative Kraft der Cloud auszuschöpfen. Dazu gehören Services, mit denen Firmen Analytics, Machine Learning oder IoT-Funktionen für ihre Anwendungen einsetzen können.

Auch das Thema Automatisierung wird unterstützt. Speziell für den Betrieb von SAP auf Azure stellt Microsoft eine Vielzahl von Templates zur Verfügung. Mithilfe eines von der Abap-Community entwickelten Abap Software Development Kits lassen sich entsprechende Dienste einfacher nutzen. Und im Microsoft-Ökosystem gibt es viele Partner, die Automatisierungs-Services für SAP anbieten.

Welche Zeitvorteile das bringen kann, verdeutlicht Jens Pröll an einem Beispiel. Pröll ist bei Scheer als Solution Architect für SAP und Azure zuständig. Er berichtet von einem Projekt, in dem innerhalb von vier Stunden ein Chatbot gebaut wurde, der über Azure offene Posten aus S/4 HANA-Systemen abfragt.

In diesem Webinar auf Youtube erläutert Pröll detailliert die Vorteile eines SAP-Betriebs auf Microsoft Azure als Plattform.

Der Einstieg in die Cloud markiert den Beginn einer Reise

Sowohl Microsoft als auch SAP versuchen, den Anwendern den Umstieg auf die Cloud möglichst einfach zu machen - zum Beispiel mit einem kostenlosen SAP on Azure Implementation Guide. Das gleiche Ziel verfolgt das gemeinsame Projekt Embrace. Unternehmen erhalten Pakete mit einheitlichen Referenzarchitekturen und Roadmaps sowie Best Practices, die ihnen einen schnellen Weg in die Microsoft-Cloud ebnen. SAP-Anwender können außerdem Azure Single Sign On zusammen mit Active Directory einsetzen und auf Systeme wie Power BI und Office 365 zugreifen.

Auf dieser Basis kann dann die Reise in die Cloud beginnen. Dass dies tatsächlich eine Reise ist, sieht Müller als eine wichtige Erkenntnis. Denn der Einstieg könne nur der Anfang sein. "Wer sagt, dass er nur in die Cloud möchte und dort dann alles gut werde - der ist auf dem falschen Weg", so Müller. "Die Cloud kann nur der Startpunkt sein für Innovation und für eine digitale Veränderung."

