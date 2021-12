Hinzukommen weitere Tools, die über solche Plattformen genutzt werden können. Melanie Weber nennt beispielsweise das Emissions Impact Dashboard. Mit diesem ließen sich CO2-Emissionen der IT-Infrastruktur und weiterer Assets im Detail erfassen. Auch Künstliche Intelligenz hilft der Nachhaltigkeitsstrategie. So können Unternehmen laut Weber etwa mithilfe der Azure-KI-Services nachhaltiger wirtschaften und die Wertschöpfungskette robuster machen.

Wie KI die Nachhaltigkeit fördert und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bringt, zeigt das Beispiel eines finnischen Stahlherstellers. Outukumpu hat gemeinsam mit Microsoft die so genannte Outukumpu Digital Platform aufgebaut. Auf dieser wurde unter anderem ein selbstlernendes System für die Qualitätskontrolle entwickelt. Das Ergebnis: Das System reduzierte nicht nur den Ausschuss in der Produktion um 40 Prozent. Es trug auch dazu bei, dass die CO2-Emissionen um bis zu 15 Prozent sanken. Diese Case können Sie hier detailliert nachvollziehen.

Den Elefanten in Scheiben

schneiden Auf solche konkreten Einsparmöglichkeiten sollten Unternehmen ihren Blick richten, empfiehlt Melanie Weber. "Man darf nicht mit der Erwartungshaltung in das Thema Nachhaltigkeit starten, dass sich mit entsprechenden Maßnahmen alle Bereiche sofort optimieren lassen." Stattdessen müsse man den "Elefanten in Scheiben schneiden", so Weber. "Man sollte sich zunächst ein Projekt aussuchen, das auf der einen Seite einen möglichst großen Effekt bringt und sich auf der anderen Seite auch umsetzen lässt."

Beispiele für solche Initiativen finden sich in dem E-Book "Digitalisierung für eine nachhaltige Zukunft". Es stellt Nachhaltigkeitsprojekte bei Microsoft, Kunden und Partnern vor und zeigt, welche Stellschrauben wichtig sind.

Daneben braucht es eine Position im Unternehmen, bei der die Fäden zusammenlaufen. Die IDC-Studie zeigt, dass es in vielen Firmen mittlerweile einen Head of Sustainability oder einen Sustainability Director gibt. "Dieser arbeitet mit den anderen Entscheidern zusammen, aus deren Bereichen die KPIs kommen", berichtet Weber. "Er trägt nicht die alleinige Verantwortung, sondern hat eine eher orchestrierende Funktion." Entscheidend sei, wie gut dieser im Unternehmen vernetzt ist. Nachhaltigkeit ist also nicht nur auf technischer Ebene ein Integrationsthema.

Um Initiativen zu unterstützen, hat Microsoft eine Lösung "Cloud for Sustainability" entwickelt. Sie unterstützt Organisationen dabei, ihren ökologischen Abdruck umfassend zu ermitteln, darüber zu berichten und Emissionen zu verringern. Die Cloud for Sustainability ist seit Oktober 2021 als sogenannte Public Preview verfügbar. Sie können sie also bereits mit Demo-Daten ausprobieren.

