Microsoft unterstützt Teams dabei, Inhalte, Konversationen und Prozesse für jeden Mitarbeitenden barrierefrei zugänglich und nachvollziehbar zu machen. Das beginnt bei der barrierefreien Dokumentgestaltung in Word, Excel, Outlook und PowerPoint. Meetings in Microsoft Teams lassen sich barrierefrei planen, sodass alle Mitarbeitenden gleichberechtigt teilnehmen können, egal wie und von wo aus sie arbeiten. Nur so ist die inklusive und integrative Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen möglich. Mehr Informationen und Tipps lesen Sie im Ratgeber "Inklusiv arbeiten mit Microsoft 365".

4. Arbeitsplatztechnologie: die nächste Stufe des hybriden Arbeitens

International denken zwei Drittel der Führungskräfte darüber nach, Büroflächen umzugestalten, um sie besser auf hybride Arbeit auszurichten – so der Work Trend Index. In Deutschland sind es rund 57 Prozent.

Das ist auch der richtige Ansatz, immerhin geht es um die nächste Stufe des hybriden Arbeitens. Es war nur der erste Schritt, viele einzelne Teilnehmer in Videomeetings zusammenzuschalten. Jetzt geht es darum, einen Gleichstand in der Kommunikation zu ermöglichen. Egel, ob Mitarbeitende im Büro sitzen, sich in Konferenzräumen treffen oder im Home-Office bleiben – alle sollen in gemeinsamen Meetings die gleichen Möglichkeiten zur Kommunikation erhalten.

Microsoft hat hierfür die Lösung Teams-Räume entwickelt, eine Art Betriebssystem für den Konferenzraum. Mit dieser Besprechungsraumlösung kann jeder von jedem Teilnehmer gesehen und gehört werden und von überall teilnehmen. Das überwindet die Distanz zwischen Mitarbeitenden im Büro auf der einen Seite und Remote-Workern auf der anderen Seite.

In Kombination mit einem Surface Hub 2S sowie System- und Audio-Video-Peripheriegeräten von Partnern wie Yealink, Logitech, Crestron, Polycom, Lenovo und HP werden Videomeetings noch lebendiger und die Grenzen verwischen zunehmend.

Dabei feilen die Microsoft-Entwickler weiter an der Technik. Ein Beispiel: Dank KI werden Teilnehmende aus den Videokacheln ausgeschnitten und an einen Konferenztisch oder in eine Art Auditorium gesetzt. Externe Teilnehmer wiederum erhalten bei Videomeetings eine digitale Präsenz im Raum, während anwesende Personen ihre persönliche Identität behalten und nicht in der Menge untergehen.

Dem hybriden Arbeiten gehört die Zukunft

Viele Unternehmen haben schon einiges ausprobiert in Sachen hybride Arbeitsplatzkonzepte, aber keiner hat eine klare Antwort gefunden. Jedes Unternehmen muss hier den eigenen Weg gehen. Einen guten Einstieg dabei liefert der Discovery Day, eine Veranstaltung rund um hybrides Arbeiten mit Microsoft Teams.

Die Pandemie verändert die Erwartungen von Mitarbeitenden und Kund*innen. Grundlegend sowie auf langfristige Sicht. Um das Neue an der Situation zu analysieren und zu verstehen, hat Microsoft für Führungskräfte dem Leitfaden „Die Komplexität hybrider Arbeitsmodelle gemeinsam bewältigen.“ veröffentlicht, der ohne Anmeldung zum Download bereitsteht.

Neue Arbeitskultur fördern!