Branchenübergreifend erleben Sales und Marketing einen tiefgreifenden Wandel ihrer Arbeitsumgebung. Dezentralisierung spielt dabei eine Hauptrolle. So finden Sales-Meetings, aber auch Kunden-Events, vielerorts fast ausschließlich online statt. Mitarbeiter:innen, arbeiten häufig zu verschiedenen Tageszeiten. Zielgruppen nutzen immer stärker soziale Medien für ihre Interaktion mit dem Unternehmen. Und Kunden erwarten keine billigen Verkaufe, sondern verantwortungsvolle Beratung. Die Kommunikation soll dabei schnell, medienbruchfrei und proaktiv verlaufen.

Daher müssen Unternehmen vorhandenes Wissen und neue Ideen schneller austauschen. Für die Verantwortlichen in Sales und Marketing bedeutet das: Sie müssen Brücken bauen. Sowohl innerhalb der eigenen Organisation als auch über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Auf dem Weg zum hypervernetzten Unternehmen

Das Ziel ist ein hypervernetztes Unternehmen, das die Customer Journey vom ersten Kontakt an über Bestellung und Lieferung bis zum After Sales Service durchgängig begleitet und jederzeit umgehend auf Fragen oder Wünsche reagiert.

Gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang von der technologischen Seite: Mit einer ganzen Reihe neuer Funktionen unterstützt die Kombination aus Dynamics 365 und Microsoft Teams auf dem Weg zum hypervernetzten Unternehmen. „Die neuen Funktionen verschmelzen Collaboration- und CRM-Anwendungen zu einer Einheit, die Brücken baut – sowohl zwischen Marketing und Sales als auch zum Kunden hin“, erklärt Tobias Röver, Business Lead Dynamics 365. Ein typisches Beispiel für solche modernen Digital-Selling-Funktionen liefert die Möglichkeit, Teams-Chats in Dynamics 365 einzubetten. Damit können User direkt aus Dynamics 365 heraus mit anderen Beteiligten zusammenarbeiten. So stellen sie Datensätze wie Verkaufschancen und Servicefälle allen Teilnehmern an einem Teams-Chat zur Verfügung. Ganz einfach per Link. Die anderen Teilnehmer haben die relevanten Informationen sofort per Klick parat, ohne danach zu suchen.

Kompetente Kollegen recherchieren

Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Context IQ, sich die Kollegen anzeigen zu lassen, die für ein bestimmtes Thema kompetent sind – wenn beispielsweise ein Service-Ticket eingeht. Dabei können Nutzer in Echtzeit sehen, wer aktuell verfügbar ist, und einen Kontakt per Teams-Chat aufbauen, ohne die Anwendung zu wechseln. Das Ergebnis: Schnellere Hilfe für die Kunden und angenehmeres Arbeiten für die Mitarbeiter.

Wenn Sales- und Marketing-Abteilungen in Meetings über kundenbezogene Prozesse sprechen, müssen die Teilnehmer oft auf unterschiedliche Apps zugreifen – Mail, Kalender, Meeting-Software, CRM-Datenbank etc. Das macht Meetings ineffizient. Und weil das Problem in jedem Meeting wieder auftaucht, wird viel wertvolle Arbeitszeit verschwendet.