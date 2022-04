Wenn es um Nachhaltigkeit im Unternehmen geht, werden häufig einzelne konkrete Handlungsfelder angesprochen- zum Beispiel Energieeffizienz in der Produktion, eine transparente Lieferkette oder der Einsatz umweltverträglicher Materialien. Diese Aspekte sind zweifellos auch relevant in dem Zusammenhang, besonders wenn sie auf Innovation zielen. Doch der stärkste Hebel, um Nachhaltigkeit umzusetzen, ist ein anderer: Es sind die Menschen im Unternehmen.

Nachhaltigkeit durchzieht die gesamte Organisation. Das Thema erfordert ein Umdenken in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, ebenso wie eine Transformation der Geschäftsmodelle. "Daher ist es aus meiner Sicht notwendig, die wichtigste Ressource im Unternehmen einzubinden. Und das sind eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Jörg Hambückers, Sustainability-Experte bei Microsoft. "Die Firmenkultur ist die Grundlage für jede Nachhaltigkeitsstrategie. Beides muss gemeinsam gedacht werden."

Wie eine Community Nachhaltigkeit vorantreibt

Was das konkret bedeutet, zeigt Hambückers am Beispiel von Microsoft Deutschland. Dort haben sich Interessierte in einer Community zusammengefunden, um sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Diese Community hat Hambückers mit seinem Kollegen Sebastian Friedrich aufgebaut und mittlerweile sind 500 Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Sie alle denken aus eigener Überzeugung heraus über Themen wie Umweltschutz oder Diversität nach.

"Unsere Devise lautet: Nachhaltigkeit muss Teil eines jeden Jobs werden. Denn jeder kennt seine Aufgaben am besten und weiß, an welcher Stelle man ansetzen kann", so Hambückers. "Ein Produktdesigner kann darüber nachdenken, wie Produkte aussehen könnten, die Ressourcen schonen. Ein Software-Engineer kann sich mit Green Coding beschäftigen." Er berichtet sogar von Praktikanten und Werksstudenten bei Microsoft, die Projekte dazu angestoßen hätten. Wichtig sei, Nachhaltigkeit nicht an eine bestimmte Abteilung auszulagern oder auf ein Projekt zu beschränken. Sondern jeder Einzelne leistet seinen Beitrag.