Breite Datenbank-Unterstützung

Im Detail stellt Azure relationale, NoSQL- und In-Memory-Datenbanken als Service zur Verfügung - und zwar sowohl Microsoft- als auch Nicht-Microsoft-Datenbanken. So werden bei den relationalen Datenbank-Systemen beispielsweise neben der Azure SQL-Familie mehrere Open-Source-SQL-Datenbanken angeboten.

Open-Source-basierte SQL-Datenbanken sind beispielsweise Azure Database for PostgreSQL, Azure Database for MySQL und Azure Database for MariaDB. Alle drei bedienen unterschiedliche Entwicklerbedürfnisse. Das relationale PostgreSQL ist etwa eine gute Wahl für Entwickler*innen, die eine sehr leistungsstarke, flexible und skalierbare SQL-Datenbank benötigen.

Cosmos DB - eine NoSQL-Datenbank mit globaler Skalierungsfähigkeit und schneller Reaktionszeit - eignet sich für unstrukturierte Daten. Cosmos DB unterstützt mehrere Datenmodelle, einschließlich Dokumente, Graphen, Key-Value und Spalten. Sie erlaubt auch die Nutzung verschiedener APIs wie SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin und Azure Table Storage. Dies macht Cosmos DB zu einer flexiblen und leistungsstarken Datenbankoption für Entwickler*innen, die globale Anwendungen erstellen möchten.

Das Segment der In-Memory-Datenbanken deckt Azure Cache for Redis ab. Diese Datenbank kann als Cache-Layer zwischen Anwendungen und Datenbanken dienen und bietet hohe Leistung bei gleichzeitig guter Skalierbarkeit.

Bei allen Datenbanken ist eine gemanagte Umgebung integriert, so dass Admin-Tätigkeiten weitgehend entfallen. Hinzu kommen Verschlüsselung, Identitäts- und Zugriffsverwaltung, um die Daten vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl zu schützen.

