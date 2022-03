Ein neues Servicepaket ist bereits in Vorbereitung: Es besteht aus HoloLens 2, Remote Assist, Dynamics 365 Guides, Dynamics 365 Field Service und einem bestimmten Techniker-Stundenkontingent. Kunden erhalten so zugesicherte Ressourcen und Servicezeiten – und die Marabu-Expert*innen verbringen deutlich weniger Zeit auf Flughäfen und in Flugzeugen.

Tiefer Einblick: Mixed Reality als Treiber für neue Unternehmensprozesse

Heute ist schon die nächste Entwicklungsstufe zu erkennen: Wird Mixed Reality mit KI-Tools kombiniert, bringt es ungeahnte Effizienz ins Unternehmen. Aufnahmen der HoloLens lassen sich durch KI und ML auswerten und mit diesen Ergebnissen Verbesserungen in der Realität umsetzen.

Ein Beispiel dafür ist die Analyse, ob ein Produktionsband in der Fertigung auch ein wenig schneller laufen könnte. Was als einmaliges Experiment an der tatsächlichen Anlage teuer und riskant ist, lässt sich im virtuellen Raum beliebig oft durchführen. Zeigt die Analyse, dass die Produktion nicht abbricht und der höhere Durchsatz möglich ist, kann die vorab mehrfach geprüfte Änderung tatsächlich umgesetzt werden.

Dieses Verfahren lässt sich auf andere Bereiche übertragen. So nutzt Audi Mixed Reality zur Einrichtung der Fertigungslogistik. Bevor ein neues Fahrzeugmodell produziert werden kann, gilt es, die dafür erforderliche Teilelogistik auch innerhalb des Werks sicherzustellen. Früher baute Audi dafür Prototypen von Behältern und Regalen und klebte Linien auf den Boden der Werkshalle, um den Plan in einer Simulation zu überprüfen.

Heute erlebt das Planungsteam mittels Mixed Reality in der Werkshalle, wie die Logistikstrukturen einmal aussehen werden. Dazu erstellt es aus CAD-Daten von Regalen, Behältern und Bauteilen aus einer Datenbank "digitale Zwillinge" und projiziert die mit der HoloLens 2 in Originalgröße in die reale Umgebung. Passt etwas nicht, ist es mit wenigen Klicks korrigiert.

Mit Mixed Reality auf die nächste Stufe der Wertschöpfung

Wohin die Reise geht, zeigt sich bereits heute bei Microsoft Mesh, der Mixed-Reality-Plattform für digitale Zusammenarbeit. Nutzerinnen und Nutzer tauchen dabei durch Hologramme in eine virtuelle Welt ein – interagieren aber mit realen Personen oder aus digitalen Zwillingen realer Gegenstände.

Microsoft Mesh ermöglicht beispielsweise bei Online-Meetings das Gefühl, zusammen am selben Ort zu sein. Die Touristikbranche oder Museen könnten damit beispielsweise digitale Besichtigungen anbieten oder Architekturbüros sich gemeinsam mit Kunden und anderen Planern in virtuellen Gebäuden bewegen und Vor- und Nachteile von Änderungen besprechen. Dieses Video erklärt in gut einer Minute, wie Mesh genau funktioniert.

Mixed Reality als Plattform für neue Geschäftsmodelle

Mesh soll künftig Teil einer Plattform werden. So ist geplant, Mesh in Microsoft Teams sowie Dynamics 365 zu integrieren und die Plattform auch an Azure anzubinden. Somit lassen sich auch verschiedene Identitäts-, Security- und Management-Tools aus der Microsoft-Cloud nutzen.

Azure Remote Rendering beispielsweise nutzt die Rechenleistung von Azure, um Modelle in der Cloud zu rendern und in Echtzeit auf die genutzten Geräten zu streamen. Diese 3D-Inhalte haben eine hohe Detailgenauigkeit. Das erlaubt zum Beispiel die kollaborative Designprüfung für komplexe Objekte oder die gemeinsame Besprechung vor einer Operation.

Für korrekte räumliche Zuordnung von digitalen Informationen und deren richtige Ausrichtung sorgen Azure Spatial Anchors und Azure Object Anchors. Der Vorgang ist komplex, der Nutzen an Beispielen leicht einsehbar. So lassen sich etwa selbst große Anlage als virtuelles Bild aufbauen und Fehlermeldungen oder Wartungsinformationen direkt am Virtual-Reality-Gerät ablesen. Das Wartungs-Team hat dennoch beide Hände frei. Auch Schulungsmaterialien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen lassen sich damit erstellen.

Die Möglichkeiten von Mixed Reality sind vielfältig und längst nicht ausgeschöpft. In diesem Whitepaper erhalten Sie einen umfassenden Überblick, wie Mixed Reality in Ihrem Unternehmen Prozesse optimieren, Service- und Ausfallzeiten reduzieren und Expert*innenwissen breit verfügbar machen.

Mixed Reality als Geschäftschance