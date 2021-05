Woran erkennen Unternehmen einen guten Cloud-Native-Partner?

Kiehne: Es geht in erster Linie um die Frage nach dem Ziel. Möchte der Kunde bestehende Infrastrukturen und Applikationen erneuern und transformieren, soll ein bestehendes Business-Problem gelöst werden oder geht es darum, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen? Der optimale Partner führt mit dem Kunden Diskussionen, bietet Envisioning-Sessions an und nutzt Rapid Prototyping, um ein Gefühl für die Lösung zu erzeugen und diese zu visualisieren. Zudem muss der Partner klären, ob der Kunde in seiner Technical Readiness Nachholbedarf hat – das Thema Tech Intensity ist in jeder Organisation virulent und man muss sie wie eine Kultur ausbilden und fördern.

Was wäre Ihrer Meinung nach ein sinnvolles Projekt mit einem Cloud-Native-Partner, um den Hebel an der Legacy-Landschaft anzusetzen?

Kiehne: Die Kunden bewegen sich in verschiedenen Horizonten, von schnellen Projekten mit unmittelbarem Impact bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen, um nach neuen Potenzialen zu streben. Die größten Herausforderungen finden sich interessanterweise in der ersten Ebene – herauszufinden, wie das Bestehende kurzfristig optimiert werden soll. Da sind unsere Partner mit ihrer Agilität sowie Beratungs- und Lösungskompetenz in der Cloud entscheidend.

Für die Modernisierung müssen Unternehmen die eigenen Strukturen anpassen und Voraussetzungen für die Cloud- Nutzung schaffen. Dabei sind oft große Provider im Spiel, welche die bestehenden Applikationsumgebungen managen. Wie gehen Sie mit dieser Konstellation um?

Kiehne: Die Outsourcer müssen ebenfalls ins Boot geholt werden, um die Transformation gemeinsam voranzutreiben. Ziel ist, Cluster zu bilden und das Wissen auszutauschen zwischen Beratern, Digital-Experten, Softwareherstellern, Cloud-Native-Partnern und Managed-Service-Providern. Wir sehen einen starken Shift zu diesem Partner-to-Partner-Ansatz, getrieben wiederum durch die Corona-Pandemie. Viele Organisationen haben erkannt, dass sie den Fokus konsequenter auf Agilität und Cloud richten müssen.

„Wir sehen einen starken Wandel: Outsourcer und Cloud-Spezialisten werden Partner.“

Microsoft hat in Deutschland bereits rund 30.000 Partnerunternehmen – wie gehen Sie hier mit der Cloud-Native-Perspektive heran?

Kiehne: Wir müssen Partner in die Lage versetzen, unsere Kunden gezielt zu unterstützen. Wir haben inzwischen mehr als 50 ausgewiesene Cloud-Native-Partner, eine gefüllte Pipeline und wir scannen den Sektor kontinuierlich. Vor allem besteht ein starkes Interesse, neben neuen Partnern auch die langjährigen und loyalen Partner an Bord zu holen. Aber es gibt keine Zielzahl – wir brauchen die Richtigen. Alle Partner befinden sich in der digitalen Transformation, die von der Kundennachfrage getrieben wird. Einige sind etwas weiter, andere haben noch ein Stück vor sich. Wir wollen sie nicht in ein Modell pressen, sondern müssen sie dort abholen, wo sie sich auf ihrer eigenen Reise befinden.

Wie unterstützen Sie die Cloud-Native-Partner auf dem Weg?

Kiehne: Mit dem Wachstum von Azure ist das Interesse gestiegen, die Plattform umfassend kennenzulernen. Zudem kommen IT-Dienstleister von einer Wettbewerber-Plattform, die ihre Azure-Kompetenzen ausweiten wollen – Stichwort Multi-Cloud. Generell verzahnen wir Partner eng mit unserem Engineering-Bereich, damit sie frühzeitig auf Entwicklungen Einfluss nehmen und davon profitieren können. Weiterhin beteiligen wir uns in der deutschen Community an MeetUps, Developer-Konferenzen und natürlich im Bereich Open Source. Die Nachfrage steigt, und wir wissen, dass wir die Partner bei der Weiterbildung unterstützen müssen, damit Kunden erfolgreich sind. Und wir erinnern sie an ihre Verantwortung, denn sie setzen die Digitalisierung Deutschlands um.