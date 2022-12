Steigende Energiepreise, unterbrochene Lieferketten, fehlende Fachkräfte - Unternehmen stehen vor gleich mehreren Mammutaufgaben gleichzeitig. Und dabei hätte ein Durchatmen nach der Pandemie so gutgetan - insbesondere der IT, die Remote Work quasi über Nacht aus dem Hut zaubern musste.

Doch genug des Lamentierens! In jeder Krise stecken auch Chancen. Und in dieser ganz besondere. Um gut durch die nächsten Quartale zukommen, benötigen Unternehmen mehr denn je Effizienz und eine zeitgemäße Ausrichtung. Smarte und nachhaltige Geschäftsmodelle, maximale Kundenzentrierung und kurze Marktreaktionszeiten - all das sind Handlungsfelder mit viel Digitalisierungspotential für die der Markt bereits spannende Lösungen bietet.

Mehr erreichen in herausfordernden Zeiten - so lautet die Devise. In unserer Podcast-Reihe beleuchten wir verschiedene Bereiche und ihre Effizienzstellschrauben. Freuen Sie sich auf inspirierende Inhalte mit Win-Win-Charakter.

Nachhaltigkeit: Mit der richtigen Strategie zum Vorreiter

So viel ist klar: Nachhaltigkeit ist ein Datenthema. Um eine wirkungsvolle Strategie zu schaffen und Emissionen zu senken, benötigen Unternehmen detaillierte Informationen über ihren eigenen CO²-Fußabdruck.

Bisher verfügt jedoch nur jede sechste Firma über eine aussagekräftige Datenbasis zur CO²-Erfassung; knapp die Hälfte will bis 2025 nachziehen. Etwas spät! Denn dann ist bereits die Corporate Sustainability Reporting Directive, also die geplante EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, in Kraft getreten.

Unternehmen, die frühzeitig eine entsprechende Datenstrategie implementieren, sichern sich Wettbewerbsvorteile - hier ist sich Podcast-Gast Christoph Schenek, Go-to-market Manager Sustainability bei Microsoft, sicher. Tauchen Sie im neuen Foundry-Techtalk tiefer ein in die Materie!

Fertigung: Wie IT und OT gemeinsam IoT-Projekte auf Kurs vorantreiben

Viele Fertigungsbetriebe tun sich noch schwer mit IoT-Projekten. Einer der Gründe: Mit IT und OT existieren zwei getrennte Welten im Unternehmen. Und oftmals scheint man damit ganz zufrieden zu sein, obwohl die Berührungspunkte zunehmen.

Was aus diesem Nebeneinander resultiert, beobachten Expert*innen immer wieder: Fachbereiche initiieren Projekte alleine, diese wachsen und irgendwann - wenn das Projekt genügend Sichtbarkeit hat - gerät die Umsetzung ins Stocken, weil die Frage auftaucht, wie es integriert werden kann. Das frisst Zeit. Die IT gilt als Bremse. Und dem Unternehmen kostet es Geld.

Keine Frage: Eine Patentlösung aus diesem Dilemma gibt es nicht. Doch es existieren Best Practices erfolgreicher Fertigungsbetriebe. Wie eine gewinnbringende und effiziente IT-OT-Synergie aussehen kann, verrät Thomas Frahler, Business Lead für IoT bei Microsoft, im Foundry-Techtalk.

