Aktionen werden automatisiert angestoßen

Mit der Visualisierung von Daten ist es beim Thema Nachhaltigkeit aber nicht getan. Entscheidend sind die Maßnahmen, die daraus dann folgen. Microsoft hat daher in die Lösung auch die Möglichkeit integriert, Aktionen automatisiert anzustoßen. "Der Sustainability Manager zeigt ja nicht nur, dass Emissionen gestiegen oder gesunken sind. Sondern er stellt auch dar, was dafür verantwortlich ist", so Schenek. "Und wenn zum Beispiel ein Lieferant besonders emissionsintensiv ist, dann kann im System ein Prozess definiert werden, der anspringt, sobald ein KPI überschritten wird." Dadurch könne dann etwa eine Teams-Nachricht oder eine E-Mail an den Lieferanten ausgelöst werden.

Damit spricht Schenek schon an, dass sich mit dem Sustainability Manager auch Daten außerhalb der Firmengrenzen in die Berechnungen einbeziehen lassen. Dazu zählen zum Beispiel die Lieferanten, aber etwa auch die Emissionen, die bei der Nutzung der hergestellten Produkte entstehen. "Und gerade in diesen Bereichen sind Nachhaltigkeitsbetrachtungen richtig komplex", weiß Schenek.

Da auch die Anforderungen in den unterschiedlichen Branchen komplex sind, arbeitet Microsoft mit verschiedenen Partnern zusammen, um auch industriespezifische Daten einzubinden. So liefert zum Beispiel Anbieter Blue Yonder über einen Konnektor Daten aus der Logistik an den Sustainability Manager. ABB integriert seine Lösung für das Energiemanagement. Künftig soll der Sustainability Manager noch erweitert werden. Dann werden sich auch Daten zu Abfall oder Wasser in die Berechnungen integrieren lassen.

Die aktuellen Möglichkeiten des Tools nutzen bereits die Technik- und Betriebsteams, die für das Stadion der American-Football-Mannschaft Las Vegas Raiders zuständig sind. Sie verwenden den Sustainability Manager unter anderem, um Wetterdaten zu analysieren und die Temperatur im Stadion so energieeffizient wie möglich zu regulieren - was für eine Sportstätte mitten in der Wüste keine einfache Aufgabe ist. Doch diese ist laut dem Ingenieur Joe Wright wohl gelungen. Mit Hilfe des Tools sei bewiesen worden, "dass unsere Kühlanlage nicht nur die effizienteste Anlage in diesem Teil des Landes ist, sondern auch sehr kostengünstig zu betreiben".

Einen eigenen Eindruck vom Microsoft Sustainability Manager können Sie sich übrigens über die Testversion verschaffen, die Ihnen für 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Sustainability Manager testen