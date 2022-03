Oft ist zu lesen, der Weg zum Quantencomputing sei für Unternehmen noch weit und nahezu ungangbar. Zwar hat das Quantum Technology and Application Consortium (Qutac) im Herbst 2021 vermeldet, Quanten-Computing sei nicht länger nur ein wissenschaftliches Thema, sondern habe das Stadium der Industrialisierung erreicht. Doch hinter dem im Juni 2021 gegründete Konsortium stehen mittlerweile zwölf deutsche Konzerne vom Schlage einer BASF, Volkswagen oder Siemens. Mit entsprechendem IT-Budget.

Können hier mittelständische Unternehmen mitziehen? Wie sollten sie anfangen, erste Erfahrungen zu sammeln, um Quanten-Computing in nutzbare industrielle Anwendungen weiterzuentwickeln? Tatsächlich sind heute schon erste Quantencomputer in der Cloud verfügbar sowie Frameworks, mit denen Programmierer*innen entsprechenden Code schreiben können. Das wäre ein gangbarer Weg ohne hohe Investitionen in Hardware.

Höhere Leistung - aber nur für spezielle Anwendungen

Quantencomputer bieten durch Nutzung quantenmechanischer Effekte für bestimmte Klassen von Problemen eine deutlich höhere Rechengeschwindigkeit als herkömmlich Systeme.

Aber sie haben eine Eigenheit: Quantencomputer sind Spezialisten. Sie spielen ihre Stärken bei Problemstellungen aus, bei denen viele mögliche Kombinationen zu analysieren sind. Dies ist insbesondere bei Optimierungsproblemen der Fall.

So hat eine Universität in den USA zum Beispiel die elektromagnetischen Pulssequenzen von Kernspintomographen optimiert. Die Fachleute analysierten mit Unterstützung von Microsoft eine große Zahl von Kombinationen solcher Sequenzen. Das Ergebnis war eine Impulsfolge, welche die Dauer einer Untersuchung von 45 auf 15 Minuten reduziert, und das mit einer 30 Prozent höheren Genauigkeit. Einen Eindruck von der Lösung vermittelt dieses zweiminütige Video aus dem Universitätsklinikum.

Vergleichbare Anwendungsfelder finden sich in vielen Branchen: Verkehrsplaner*innen können komplexe Verkehrsströme simulieren, Unternehmen das Flottenmanagement und Lieferketten optimieren oder neue Werkstoffe entwickeln. In all diesen Bereichen sind komplexe Prozesse mit einer Vielzahl von Variablen anzutreffen.