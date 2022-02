Server, Netzwerk- und Speicherinfrastruktur - wer an Cloud denkt, hat schnell diesen Dreiklang im Kopf; nicht so bei Microsoft Azure. Die Plattform ist weitaus mehr als eine klassische Cloud-Infrastruktur. Denn: Ob Mittelständler oder Konzern: Wer mit Azure seine IT modernisiert, kann mehr als 800 Dienste nutzen - von der einfachen Datenspeicherung bis hin zu trainierten Modellen für die Bild- und Spracherkennung.

Das Besondere: Als einziger der bekannten Cloud-Anbieter stellt Micro-soft seine Produkte auch aus dem eigenen Datacenter bereit. Das bedeutet: Kunden profitieren von einer echten hybriden Cloud. Azure bildet dabei alle drei Ebenen des Cloud-Computing ab: Infrastructure-, Platform- und Software-as-a-Service.