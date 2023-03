Die digitalen Teilnehmenden in den Raum holen

Ein pulsierendes LED-Barometer im Event-Raum macht die Reaktionen der digital Teilnehmenden sichtbar. "Hebt jemand aus dem digitalen Publikum die Hand, um sich zu Wort zu melden, leuchtet eine Lampe im Raum auf und der Moderator kann ihn auf einen großen Bildschirm schalten", erläutert Ackermann.

Umgekehrt erkennt künstliche Intelligenz auch die Reaktionen des Publikums im Raum und übersetzt sie für die entfernten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zustimmung oder Applaus. Die optionale Live-Übersetzung von automatisch generierten Untertiteln ermöglicht es jedem Fernteilnehmenden, die Ausgangssprache in seine bevorzugte Sprache zu übersetzen.

Microsoft setzt den Hive-Event-Raum für die alltägliche hybride Zusammenarbeit ein. Gleichzeitig ist The Hive Munich ein offenes Konzept, das als Use Case und Lösungsvorschlag für Unternehmen dient, eine an die eigenen Bedürfnisse angepasste Variante zu implementieren. Der Demoraum kann Unternehmen als Starthilfe für eine eigene Event-Strategie dienen.

Am Event-Raum der Zukunft arbeitet Microsoft schon seit längerem. In diesem Beitrag beschreibt Microsoft, wie es Forschung in Produkte verwandelt. Diese Forschung zahlt sich nun aus. "Gute hybride Events vereinen die Stärken von klassischen Veranstaltungen und Online-Events", versichert Ackermann. Die technologische Umsetzung von The Hive Munich hat Microsoft hier dokumentiert.

110 % hybrides Baumuster