Home Office, Videokonferenzen und die dafür erforderliche Hardware haben Firmen zuletzt stark beschäftigt. Einer aktuellen Umfrage des Bitkom zufolge sind es vor allem drei Punkte, die Unternehmen aus der Pandemie mitnehmen: welchen Wert die Tools zur digitalen Zusammenarbeit haben, wie nützlich es ist, von Papierdokumenten auf digitale Dokumente umzusteigen, und wie wichtig es ist, Mitarbeiter*innen zu Digitalthemen weiterzubilden. Hier haben Unternehmen Defizite festgestellt, die schon länger vorhanden waren, nun aber schmerzten.

Damit können Firmen den eigenen Digitalisierungsgrad realistischer einschätzen als zuvor. Und sie haben viele Initiativen angestoßen. "Die anhaltende Corona-Situation fordert uns als Gesellschaft nicht nur viel ab, sie wirkt auch wie ein Beschleuniger für die Digitalisierung in nahezu allen Bereichen unseres Lebens", fasste Hannes Schwaderer, Präsident der Initiative D21, die Ergebnisse des aktuellsten Digitalindex auf den Punkt.

Den Digitalisierungszug nicht abfahren lassen

Überall ist der Wunsch spürbar, die Digitalisierung voranzubringen. Dazu zählen Pläne zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, Unternehmen wollen sich zur Digitalisierung beraten lassen und Expert*innen einstellen. Diese Aspekte wollen Firmen der Bitkom-Umfrage zufolge am häufigsten beibehalten oder sogar ausweiten.

Allerdings drängt die Zeit. "In den kommenden zehn Jahren werden wir mehr Digitalisierung erleben als in den vergangene 40 Jahren zusammen", prognostizierte Microsoft-CEO Satya Nadella Anfang Februar zum Auftakt der Entwicklungskonferenz Ignite 2021. Daher spielt "die Cloud" eine zunehmend wichtige Rolle: Firmen versprechen sich davon eine schnelle Umsetzung, berechenbare Kosten, mehr Flexibilität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Oft wissen sie aber nicht, wie sie dabei vorgehen und wo sie anfangen sollen.

Die Cloud ist schon da

Die meisten Firmen nutzen bereits diverse Cloud-Services. Einer davon ist zum Beispiel Microsoft 365. Er hat seinen Wert, seine Stabilität und seine Flexibilität bei der Umstellung auf Remote-Arbeitsplätze und Home Office tausendfach unter Beweis gestellt. Mit Microsoft Teams, SharePoint und OneDrive bietet der Cloud-Dienst auch wichtige Funktionen, die deutlich über das hinausgehen, was bei der lokalen Nutzung der klassischen Office-Programme möglich war.

Cloud ist also bei weitem nicht nur der Betrieb von altbewährter Software an einer anderen Stelle – vielleicht noch mit einem anderen Abrechnungsmodell. Cloud schafft neue Möglichkeiten. Was viele nicht wissen: Trotz seines großen Funktionsumfangs ist auch Microsoft 365 nur einer von vielen Azure-Services von Microsoft. Aktuell gibt es davon mehr als 800.

Microsoft Azure ist die Cloud-Plattform von Microsoft, eine Infrastruktur aus mehr als 200 Rechenzentren, die in Regionen angeordnet ist und durch eines der größten Netzwerke der Welt verbunden wird. Es umfasst 265.000 Kilometer aktiver Glasfaser- und Unterseekabelsysteme sowie mehr als 185 globale Netzwerk-POPs. Nahezu alles, was bei Microsoft mit Cloud zu tun hat, läuft unter dem Namen Azure.

Microsoft nutzt selbst seine Plattform, um Dienste wie Microsoft 365 und Dynamics 365 anzubieten, weltweit Updates für Windows-Systeme bereitzustellen oder die eigene SAP-Umgebung auf leistungsfähigen Servern zu betreiben. Daher profitieren sehr viele Kunden schon von Azure-Diensten, auch wenn dies nicht unmittelbar zu erkennen ist.

Sorgt für deutlich mehr Sicherheit: Azure Active Directory

Auch Azure Active Directory (Azure AD), das unter anderem für das Identitätsmanagement bei Microsoft 365 sorgt, ist ein Azure-Service. Er leistet für die Cloud-Dienste von Microsoft dasselbe wie das herkömmliche Active Directory in Firmen für lokale Anwendungen – kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel arbeitet Azure AD mit dem Identity Protection Tool zusammen und warnt Administrator*innen vor unbefugten Zugriffsversuchen und möglichem Diebstahl von Anmeldedaten.

Auch die Daten selbst lassen sich schützen: Azure Information Protection klassifiziert Daten anhand des Grads ihrer Vertraulichkeit. Es sorgt so dafür, dass Daten, die außerhalb eines Unternehmens freigeben werden, nur für die Personen zugänglich sind, für welche sie bestimmt sind. Damit lässt sich vertrauliche Zusammenarbeit auch über Unternehmensgrenzen hinweg realisieren.