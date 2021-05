Sie sind motiviert und voller Energie. CTOs gelten als technische Visionäre mit Umsetzungsdrang. Auch Digital Natives wollen die Welt verändern – mit IT. Wie groß wäre der Gewinn, wenn wir beide Gruppen zusammenbringen? Dachten Prof. Dr. Alexander Wurzer vom Deutschen Institut für Erfindungswesen (DIE) und Andre Kiehne, verantwortlich für das Partnergeschäft von Microsoft in Deutschland.

So startete Ende 2020 der Versuch: Junge Nachwuchskräfte sollen gestandenen CTOs digitale Perspektiven eröffnen. Wie beim Mentoring – nur andersherum. Im Interview diskutieren die beiden, wie man dieses Reverse-Mentoring auf den Weg bringen kann und wo der Versuch derzeit steht.

Herr Kiehne, mit Reverse Mentoring will Microsoft die Digitalisierung im industriellen Mittelstand voranbringen. Was steckt hinter dem Ansatz, dass gestandene CTOs von Nachwuchskräften über den digitalen Raum aufgeklärt werden?

Andre Kiehne: Wir liegen in Deutschland bei der Digitalisierung auf den hinteren Tabellenplätzen, der Aufstieg ist in weite Ferne gerückt. Um Boden gutzumachen, brauchen wir eine digitale Readiness sowie einen Kulturwandel. Microsoft hat vor rund sechs Jahren unter CEO Satya Nadella die eigene Kultur nachhaltig verändert. Ein wichtiger Hebel ist, sich gegenseitig Feedback zu geben unabhängig von Hierarchie und Alter. So kommen unterschiedliche Perspektiven zusammen und das setzt Ideen frei. Daher fördern wir den Austausch zwischen den Generationen und machen sehr gute Erfahrungen damit.

Herr Professor Dr. Wurzer, sie sind über die Dieselmedaille stark vernetzt in der Community der Technikvorstände. Verliert Deutschland bei der Digitalisierung tatsächlich den Anschluss?

Alexander Wurzer: Beruflich kümmere ich mich darum, die digitalen Use Cases und Geschäftsmodelle von Unternehmen patentfähig zu bekommen. Dadurch weiß ich, dass wir bei Anmeldungen digitaler Patente brutal hinter den USA und Asien zurückliegen. Aber ich kriege auch mit, wie viele digitale Ansätze es in der Industrie gibt, und die sind fantastisch. Da gibt es keinen Mittelständler, der nicht an irgendeiner digitalen Vorstandsentscheidung arbeitet.

Wo liegt denn das Problem?

Wurzer: Oft treffe ich Digitalteams bei großen Mittelständlern, die noch in ihren transaktionsbasierten Geschäftsmodellen verhaftet sind – gute Ingenieure bauen gute Maschinen und verkaufen sie. Die kleinen Teams sind absolut digital, weltweit vernetzt und leisten Großartiges. Dann kommt ein Vorschlag hinauf zum Vorstand. Hier fehlt es zwar nicht am technischen Verständnis, kognitiv sind die alle auf der Höhe der Zeit und können ihre Automatisierungsthemen durchdeklinieren. Aber wenn wir CTOs über LinkedIn erreichen wollen, wird es eng. Das Problem der Digitalisierung ist, dass einen das Thema auch persönlich betreffen muss. Es geht um Emotionen, um Weltanschauungen, um Einstellungen.

Könnten Sie das bitte etwas konkreter erläutern?

Wurzer: Im Fokus steht die Einstellung, das Mindset, und wie CTOs ihre Welt denken. Mein 13-jähriger Sohn denkt seine Welt aus seinem Edge-Device heraus. Das ist umfassend. Genauso müssen sich Top-Manager eine persönliche digitale Welt erschließen, sie verstehen und mit ihr interagieren. Hier greift das Reverse Mentoring an, das sich auf der emotionalen und persönlichen Ebene abspielt. Es geht nicht um Next-Gen-Automatisierungskonzepte, sondern um die Führungskraft als Menschen und die Frage, welche Bedeutung digitale Technologie in diesem professionellen Leben hat.

„Es geht nicht um Automatisierung, sondern um die Führungskraft als Menschen.“

Prof. Wurzer, Sprecher des Dieselkuratoriums

Wie ist Microsoft auf das Thema und die CTO-Community gekommen?

Kiehne: Wir sind schon seit Jahren miteinander im Gespräch, und im CTO-Forum ist ein unglaublicher Wille nach Aufbruch spürbar. Ich bin sicher, dass der Mittelstand bei der Digitalisierung noch nicht da ist, wo er international hingehört. Durch den Austausch des Reverse Mentorings wollen wir den Transfer von Innovationen in ein Unternehmen unterstützen. Junge Mitarbeitende von uns haben das Konzept aus dem Stegreif entwickelt und umgesetzt – auch ein Beleg dafür, dass man viel von der Jugend lernen kann.