Tools und Lösungen für Cloud-Migration und -Betrieb

Auch die großen Cloud-Provider arbeiten an Lösungen. Wobei deren Ansätze weitergehen als das reine Kostenmanagement, denn die Cloud bietet weitaus mehr, beispielsweise eine praktisch unbegrenzte Skalierbarkeit, eine früher nicht für möglich gehaltene Infrastruktur-Flexibilität und eine hohe Verfügbarkeit.

"Wer in die Cloud will, muss zunächst seine Hausaufgaben machen"

sagt Patrick Schidler, Head of Azure Cloud Marketing bei Microsoft Deutschland. Und das bedeutet, dass man neben den Motiven für den Weg in die Cloud auch die Strategie und die geplanten Geschäftsergebnisse formulieren muss.

Dieses Festlegen von Motiven und Strategien ist auch Teil von Microsofts Cloud Adoption Framework. Das Framework bietet bewährte Methoden, Dokumentationen und Tools, mit denen Cloud-Architekten, IT-Experten und Entscheidungsträger ihre ersten Schritte in die Cloud gehen können. Danach sollte eine "Viability Study" erfolgen, die mit wenig Aufwand die "wirtschaftliche Lebensfähigkeit" des Projekts einordnet. "Hier wird kein finaler Business Case gebaut, sondern es geht darum, realistische Kostenziele zu definieren und herauszufinden, ob sich überhaupt etwas sparen lässt", erläutert Schidler diesen Schritt.

Cloud-Waste schon bei der Bestandsaufnahme im Blick

Danach erfolgt eine Tool-gestützte Bestandsaufnahme der bestehenden Umgebungen. Das umfasst auch eine Erhebung von Performance-Daten und der Abhängigkeiten der Systeme untereinander. Dieses "Solution Assessment" bietet den Vorteil, dass dort die entscheidenden Parameter bereits erhoben werden, um Cloud Waste zu vermeiden: Wird beispielsweise nur die Hälfte der zur Verfügung gestellten Leistung abgerufen, wird das automatisch erfasst und vorgeschlagen, wie sich Kosten in der Cloud optimieren lassen.

Diese Daten dienen auch als Grundlage für die Migration: Müssen alle Systeme migriert werden oder können einige abgeschaltet werden? Lohnt es sich, zuvor Systeme zu konsolidieren? Die Erfassung beantwortet auch die Frage, ob ein "Lift & Shift" sinnvoller ist, bei dem Systeme ohne große Architekturveränderungen migriert werden. Oder lohnt sich der Einsatz von Plattform-as-a-Service-Diensten, um etwa Datenbanken leichter administrieren zu können? Vielleicht wollte man eine Anwendung lang schon modernisieren und entwickelt diese mit Hilfe der Cloud in Teilen oder ganz neu.

Ein wichtiges Unterstützungswerkzeug ist hier das Azure Migration Program von Microsoft. Es bringt wichtige Bereiche für einen Wechsel in die Cloud zusammen: Ausbildung der Mitarbeiter, erfahrene Partner und die Qualitätssicherung durch Microsoft selbst. Mit Hilfe des Programms lassen sich die interne Infrastruktur, die Daten und die Anwendungen anhand von bewährten Methoden in die Cloud migrieren. Es legt auch die Grundlagen, um später in Zusammenarbeit mit dem Partner Cloud-Betrieb und Kosten laufend zu optimieren. Denn die Cloud-Nutzung kann kontinuierlich angepasst werden, wenn sich Geschäftsanforderungen stetig ändern.

"Nur mit einer guten Vorbereitung, guten Tools und einem kontinuierlichen Cloud-Management lassen sich die Vorteile von Cloud-Computing fortlaufend realisieren", fasst Schidler die optimale Vorgehensweise zusammen.