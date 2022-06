Lange war es ein unerfülltes Versprechen, Container würden auf beliebiger IT-Infrastruktur laufen. Heute ist das tatsächlich mit dem Serverless-Konzept erreicht. Diese neue Freiheit hat der Container-Entwicklung enormen Auftrieb gegeben. Mittlerweile stellen Ökosysteme unzählige Funktionsbausteine bereit und einige Unternehmen bauen damit sogar große Unternehmenssysteme auf.

Dieser Sprung wurde vor allem erreicht, weil sich im Bereich Serverless und APIs in den vergangenen Jahren interessante Entwicklungen vollzogen haben. Dieser Beitrag skizziert einige dieser Entwicklungen und zeigt drei Arten, wie Unternehmen heute auf moderne Weise die Möglichkeiten von Cloud-Native-Frameworks nutzen.

Der Startpunkt von Serverless im Markt

Ende 2014 brachte Amazon seinen Service „AWS Lambda“ heraus. Der Serverless-Computing-Service abstrahiert Server, indem er jede Funktion in einem eigenen Container ausführt. Am Anfang war Lambda für Hilfsfunktionen gedacht, also für kleinere Use-Cases, die jede Entwicklerin und jeder Entwickler fachlich verstanden hat.

Diese Möglichkeiten hat dann Serverless.com kanalisiert. Mit diesem Open-Source-Anwendungs-Framework lassen sich serverlose Architekturen relativ einfach erstellen und Serverless.com hat gezeigt, wie man methodisch Funktionsbausteine baut und ausrollt – und zwar über alle Cloud-Vendoren hinweg.

Auch Microsoft hat geholfen, das Cloud-Native-Framework voranzutreiben. So stellt das Unternehmen seit Dezember 2019 Dapr (Distributed Application Runtime) als Open-Source-Lösung zur Verfügung. Die Laufzeitumgebung unterstützt Entwickler*innen, Container-Apps zu erstellen.

Der entscheidende Punkt: Dapr ist auf nahezu jeder Plattform und in jeder Programmiersprache nutzbar. „Dapr hat einen Beitrag dazu geliefert, um Programmiersprachen-agnostisch zu sein, damit man Programmiersprachen mixen kann“, erläutert Dennis Zielke, Cloud Native Application Specialist bei Microsoft.

Neue Freiheit dank asynchroner Kommunikation und Cloud Events

Parallel dazu haben sich auch die Schnittstellen weiterentwickelt. Standen früher nur API-Schnittstellen für die synchrone Kommunikation zur Verfügung, hat sich nun mit dem CloudEvents-Schema ein Standard für die asynchrone Kommunikation etabliert. CloudEvents ist eine offene Spezifikation zur Beschreibung von Ereignisdaten. Diese Kommunikation übernehmen heute Message Broker wie Kafka oder Event Hub und asynchrone Kommunikation ist ein wichtiger Teil von API Driven Application geworden.

Wichtig war die Frage, wie man aus Mengen von Containern komplexere Applikationen bauen kann, ohne einen Vendor-Lock-In einzugehen. Schließlich leben wir in einer Multi-Cloud-Welt. Dazu hat Cloud Events einen entscheidenden Beitrag geleistet. Der Standard ermöglicht asynchrone Kommunikation über unterschiedliche Module und gewährleistet so die Interoperabilität zwischen Diensten, Plattformen und Systemen.

Dank dieser Entwicklungen lassen sich heute synchrone und asynchrone Kommunikation so zusammenbauen, dass Entwickler*innen nicht mehr wissen müssen, wo ein Container läuft. „Das sorgt letzten Endes dafür, dass sich Serverless und nicht Serverless kombinieren lassen – auf jeder beliebigen Plattform“, sagt Zielke.

Cloud Native schafft Ökosysteme für Capabilities

Diese Entwicklungen haben dafür gesorgt, dass eine ständig wachsende Zahl an Funktionsbausteinen auf kommerziellen und auf Community-Initiativen angeboten werden. Damit sind diese Plattformen zum Ökosystem gereift.

Von dort holen sich Entwickler*innen Bausteine und kombinieren sie mit Bausteinen anderer Plattformen. Dabei können sie dank Serverless Betriebsaspekte einfacher lösen. Heute ist Serverless nicht nur eine Art und Weise, wie man den Server-Betrieb an einen Provider auslagert, sondern wie man technische Capabilites einkauft, betreibt und organisiert.