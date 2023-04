Einführung des Inner-Source-Konzept

Bei erfolgreichen Unternehmen steht außerdem das Thema Inner Source ganz oben auf der To-Do-Liste. Dabei wird das Open-Source-Prinzip, bei dem viele Entwickler*innen unabhängig und selbständig an einem Projekt arbeiten und die Projektfortschritte für jeden zugänglich sind, auf die interne Entwicklung übertragen.

Sämtliche Repositories für alle Projekte sind für alle Entwicklungsteams zugänglich. Das fördert den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit, erleichtert den Blick über den eigenen Domänenrand hinaus und motiviert zum Austausch. So lassen sich letztendlich nicht nur schnellere, sondern auch bessere und innovativere Ergebnisse erzielen.

Erstklassige Arbeitsbedingungen sorgen für erstklassige Ergebnisse

Damit Softwareentwickler*innen den größtmöglichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können, müssen sie optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Dazu gehört beispielsweise ein einfacher Zugang zu Cloud-Technologien. Er ermöglicht es, Neues schnell und einfach auszuprobieren. Entwicklungswerkzeuge und Plattformen sollten außerdem automatisiert zur Verfügung gestellt werden. Developer können sich so ganz auf die fachliche Seite ihrer Aufgaben konzentrieren, während die Einhaltung von Security Policies und Governance-Richtlinien sichergestellt wird.

Neben den technischen Voraussetzungen muss aber auch das kulturelle Umfeld stimmen. Konzepte wie Inner Source lassen sich nur in einer Atmosphäre umsetzen, in der Vertrauen und Offenheit herrscht, und in der Entwickler*innen flexibel und selbstbestimmt arbeiten können, ohne dass Security- oder IT-Governance-Vorgaben sie zu sehr einengen.

