In einer zunehmend komplexen Welt wird es für Unternehmen immer schwieriger, mögliche Risiken abzuschätzen. Genau diese Risiken müssen aber in Schach gehalten werden. Daher fragen sich immer mehr mittelständische Unternehmen, wie sie ein effektives Risikomanagement umsetzen können.

Die Antwort könnte in einem Bereich zu finden sein, der selbst ein essenzieller Bestandteil dieses Risikomanagements ist: in der IT-Sicherheit. Denn das Thema „Sicherheit in der IT“ wandelt sich gerade massiv und wird inzwischen ganzheitlich gedacht. Man liest fast täglich von Cyber-Angriffen auf Unternehmen, Ransomware-Attacken oder schwerwiegenden Sicherheitslücken. Um solche Angriffe abzuwehren oder zu verhindern, reichen ein Virusscanner auf jedem Endgerät und eine Firewall um das interne Netzwerk herum bei weitem nicht mehr aus.

In dieser Lage hat das Konzept „Zero Trust“ in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. Es trägt seinen Ansatz schon im Namen: Vertraue nichts und niemandem. Was erst einmal einfach klingt, erfordert in vielerlei Hinsicht eine Abkehr von bisherigen Konzepten – und kann gerade deswegen über die IT-Sicherheit hinaus ein Ansatzpunkt für ein effektives Risikomanagement sein.

Die sechs Säulen eines Zero-Trust-Konzepts

In ihren Anfängen war die IT-Sicherheit vergleichbar mit einer Ritterburg. War die Zugbrücke einmal heruntergelassen, hatte man innerhalb der Burg freies Geleit.

Bei Zero Trust wird nun darauf geachtet, dass jeder innerhalb der Burgmauern nur und ausschließlich seiner zugewiesenen Aufgabe nachgehen kann. Der Bäcker kommt zwar über die Zugbrücke, wird aber auf seinem Weg in die Küche nicht aus den Augen gelassen und darf auch dort nur seine Brote abliefern.

Übertragen auf die IT-Sicherheit setzt Zero Trust dabei auf sechs Säulen auf:

Identität

Endgeräte

Anwendungen

Infrastruktur

Netzwerk

Daten

Wie Sie diese Säulen Schritt für Schritt sichern, erfahren Sie in diesem Strategiehandbuch, Tipps für die Umsetzung erhalten Sie in diesem Leitfaden. Um die Brücke zu einem effektiven Risikomanagement zu schlagen, lohnt es sich, die rein technische Ebene der Infrastruktur und Netzwerke auszublenden und die folgenden vier Säulen genauer zu betrachten.

Identität & Endgeräte

Die Identität bezieht sich auf die Nutzerinnen und Nutzer im weitesten Sinne und umfasst drei Themen: Einmal die Authentifizierung, also kann der Nutzer bestätigen, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Zweitens gehört die Zugriffsverwaltung zum Thema Identität, also auf welche Bereiche kann ein Nutzer zugreifen und vor allem wie lange. Drittens stellt sich die Frage, was dem Nutzer in seinen Bereichen erlaubt ist, sprich: Welche Berechtigungen hat er. Und wie lässt sich standardisiert und automatisiert sicherstellen, dass die Nutzer zu jedem Augenblick genau die richtigen Berechtigungen erhalten.

Da es heutzutage gängig ist, mit mehreren Endgeräten zu hantieren, gelten diese Prinzipien dort genauso. Endgeräte müssen also dahingehend gesichert sein, dass sich eine Identität auf und mit diesen Endgeräten sicherstellen lässt.

Anwendungen & Daten

Anwendungen wiederum definieren die Unternehmensbereiche, die betroffen sind: Ein Nutzer eines CRM-Systems hat andere Anforderungen – und Berechtigungen – als jemand in der Finanzbuchhaltung.

Dazu gehören auch Klassifizierung und Zugriff auf die jeweiligen Daten. Um im Beispiel zu bleiben: Die Daten der Finanzbuchhaltung sind sensible Daten des Unternehmens, während die Daten des CRM-Systems sensible Kundendaten darstellen. Geschützt werden müssen beide, aber die Art des Schutzes wird durch unterschiedliche Anforderungen definiert. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und das Single Sign-On (SSO) in Kombination mit Zero Trust erleichtern damit für die berechtigten Nutzer den Zugriff auf jede Applikation und machen ihn zugleich sicherer.

Daten schützen, rechtliche Anforderungen erfüllen

Ausgehend von diesen Säulen lassen sich wiederum drei Ebenen definieren. Als Erstes ist die Information Protection zu nennen, der Schutz der Daten. Um diesen Schutz für alle Daten festlegen zu können, müssen diese einerseits bekannt, andererseits nach Sensibilität klassifiziert sein. Der Schutz der Daten an sich ist dann die Domäne der IT-Sicherheit, die sich mit einem Tool wie Microsoft Information Protection umsetzen lässt und die genannten Klassifizierungs- und Schutzdienste wie zum Beipsiel die Data Leakage Protection vereinheitlicht.