Bei Nachhaltigkeit geht es zwar um eine Vielzahl von Themen - wie CO2, Wasser, Arbeitsbedingungen oder Transparenz in der Lieferkette. Doch an welcher Stelle Unternehmen auch ansetzen, alle stellen sich die gleiche Abfolge an Fragen. Sie müssen zunächst klären: Wo gibt es in meiner Organisation Optimierungspotenzial? Und dann: Wie genau kann ich das optimieren? Wie wirkt sich das aus auf meine Nachhaltigkeits- und auf meine Geschäftsziele?

Die Antworten stecken in den Daten aus verschiedenen Abteilungen des Unternehmens. Schließlich betrifft Nachhaltigkeit eine Vielzahl von Bereichen. Dazu zählt Logistik genauso wie Fertigung, Vertrieb, die HR-Abteilung oder die Lieferkette.

Business-Analyse erweitert auf das Thema Nachhaltigkeit

Ohne moderne Lösungen ist es jedoch kaum möglich, Antworten in Daten zu finden. "Möchte ich zum Beispiel den Stromverbrauch in der Produktion optimieren, brauche ich Systeme, welche die relevanten Daten zusammenführen. Denn die liegen etwa in den Stromzählern oder in Systemen, welche den Verbrauch der Geräte erfassen", erklärt Christian Becker, Manager für Strategie und Innovation bei Microsoft.

Erster Schritt ist also, die Daten auf einer Plattform zusammenzuführen. Als nächstes werden sie analysiert.

Sie liefern dann das Wissen, wo viel Strom verbraucht wird, warum das der Fall ist und mit welchen Maßnahmen sich gegensteuern lässt. "Das ist die Erweiterung der klassischen Business-Analyse auf das Thema Nachhaltigkeit", so Becker.

Bei vielen Unternehmen ist die Botschaft schon angekommen. Laut einer Studie, für die IDC 150 Entscheider aus der Fertigungsindustrie befragt hatte. Davon glauben 67 Prozent, dass eine umfassende Digitalisierung die Voraussetzung ist, dass Nachhaltigkeit erfolgreich wird.

Entsprechend finden sich auch schon Unternehmen, die aktiv werden. Der finnische Stahlproduzent Outokumpu beispielsweise hat gemeinsam mit Microsoft eine Plattform aufgebaut, die Daten zentral zusammenbringt. Diese bildet die Basis für Entscheidungen in vielen Bereichen. Unter anderem ließ sich die CO2-Emission in der Produktion um bis zu 15 Prozent senken. Gerade hier zeigt sich laut Becker das Potenzial in der Datenanalyse. "Ein Stahlwerk verbraucht so viel Energie wie eine Großstadt. Kann man dabei nur ein oder zwei Prozent sparen, wirkt sich das messbar aus."

Auch Energieversorger E.ON nutzt die Digitalisierung, um seine Kunden beim Betrieb von Solaranlagen zu unterstützen. Mithilfe von Machine Learning erhalten Hausbesitzer Empfehlungen, ob und an welcher Stelle des Gebäudes es sich lohnt, Solar-Panels zu installieren.